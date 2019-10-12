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В Краснокамском районе за 4,3 млн рублей бюджетных средств купят жилье для главы муниципалитета

Добавлено: 12.10.19
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Рубрика: Экономика
Теги: Краснокамский район
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В Краснокамском районе за 4,3 млн рублей бюджетных средств купят жилье для главы муниципалитета

Главе Краснокамского района Башкирии купят квартиру за 4,3 миллиона рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок. Располагаться жилплощадь должна исключительно на территории района или в городе Нефтекамск. За всё платит бюджет.


— Финансирование осуществляется за счет средств бюджета муниципального района. Он сформирован за счёт выделенных из бюджета Башкирии субвенций в рамках соглашения о предоставлении субсидии бюджету муниципального района, — сообщается в документах тендера.

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Ну а сама квартира должна быть не меньше 150 кв. м. Располагаться не ниже 3-го и не выше 12-го этажа. На полу в жилых комнатах должны быть линолеум, ламинат, керамическая плитка или паркет, а в санузле только плитка. На стенах — декоративная штукатурка или обои. Кухня и сам санузел тоже должны быть укомплектованы по полной.
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Источник: ufa1.ru
Фото: vk.com
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