Уфимский санаторий "Юматово" получит республиканскую поддержку

Санаторий «Юматово» — круглогодичная климато-кумысолечебная здравница, специализирующаяся на лечении заболеваний органов дыхания, пищеварения и нервной системы, стала очередным пунктом рабочей поездки Радия Хабирова по Уфимскому району.





Глава республики осмотрел корпуса санатория, водолечебницу, попробовал кумыс, который здесь производится. К слову сказать, юматовские кумыс и минеральная вода «Юматовская» были удостоены высоких наград на всероссийских и международных конкурсах. Оздоровительное учреждение было открыто в 1934 году. Директор санатория Андрей Степков отметил, что, к сожалению, в последние годы им не оказывалось особой поддержки со стороны республики. Санаторий за свои средства проводит ремонт в помещениях, старается закупать новое оборудование. Но своих финансовых возможностей явно не хватает.

«Мы будем помогать санаторию «Юматово» и поддержим его. Он имеет богатую историю и является одной из старейших кумысолечебниц республики. Теме поддержки санатория мы посвятим отдельное совещание. Тут, начиная с 2002 года, не было ничего построено, 17 лет уже прошло с тех пор. Подготовьте ваши предложения», — сказал Радий Хабиров, открывая выездное заседание «Здравчаса».

«Это неправильно, мы должны даже в таких мелочах поддерживать наших местных производителей», — сказал Радий Хабиров.

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Он также сделал замечание, что участникам совещания на столы поставили не местную воду, которую разливают в санатории, и даже воду не башкирского производства.