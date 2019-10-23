Уфимский санаторий "Юматово" получит республиканскую поддержку
Санаторий «Юматово» — круглогодичная климато-кумысолечебная здравница, специализирующаяся на лечении заболеваний органов дыхания, пищеварения и нервной системы, стала очередным пунктом рабочей поездки Радия Хабирова по Уфимскому району.
Глава республики осмотрел корпуса санатория, водолечебницу, попробовал кумыс, который здесь производится. К слову сказать, юматовские кумыс и минеральная вода «Юматовская» были удостоены высоких наград на всероссийских и международных конкурсах. Оздоровительное учреждение было открыто в 1934 году. Директор санатория Андрей Степков отметил, что, к сожалению, в последние годы им не оказывалось особой поддержки со стороны республики. Санаторий за свои средства проводит ремонт в помещениях, старается закупать новое оборудование. Но своих финансовых возможностей явно не хватает.
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