В Уфе начнет работать скорая ветеринарная помощь

В Уфе в 2020 году начнет работу скорая ветеринарная помощь. Об этом заявил главный государственный ветеринарный инспектор Республики Башкортостан – Начальник Управления ветеринарии Республики Башкортостан Азат Зиганшин на пресс-конференции в информационном агентстве Башинформ.





«В распоряжение ветеринарных служб районов Башкирии в конце года поступят 40 автомобилей для мобильной работы — ветеринарные врачи смогут выезжать в отдаленные деревни, чтобы осмотреть животных или сделать прививки. Два автомобиля марки "Ларгус" направят для организации скорой ветеринарной помощи животным в Уфе. Служба будет работать круглосуточно», — сказал Азат Зиганшин.

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Скорая для четвероногих начнет принимать вызовы в начале 2020 года.Также он сообщил о планах по открытию зоогостиниц в Ишимбае и Уфе, так как построенный и открытый в этом году зоо-отель в Стерлитамаке стал пользоваться популярностью. В перспективе в Уфе появится и зоотакси.