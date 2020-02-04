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В Салавате построят две станции для мониторинга качества воздуха

Добавлено: 04.02.20
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Рубрика: Экономика
Теги: Салават
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В Салавате построят две станции для мониторинга качества воздуха

В Салавате построят две автоматизированные станции онлайн-мониторинга качества атмосферного воздуха. Проект реализуется в рамках инвестиционного соглашения между Республикой Башкортостан и ООО «Газпром нефтехим Салават».

Станции поставят в северной и южной частях города. Одна из них заработает в сентябре 2020. Станции подключат к автоматизированной системе «Единый городской фонд данных экологического мониторинга».

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«В республике уделяется большое внимание обеспечению чистоты атмосферного воздуха, в 2018 году разработан и утвержден региональный проект «Чистый воздух», активное участие в котором принимают крупнейшие предприятия Башкортостана, реализующие воздухоохранные мероприятия. Общими усилиями мы стремимся обеспечить право жителей республики на благоприятную окружающую среду», — отметил министр природопользования и экологии Республики Башкортостан Урал Искандаров.
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Источник: gorobzor.ru
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