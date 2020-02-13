С начала 2020 года в районах Башкирии установили больше 100 видеокамер

В рамках федерального нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в шестнадцати муниципалитетах республики с начала текущего года смонтировали еще 115 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД.







Одна из задач нацпроекта – определить места концентрации дорожных аварий, сказал главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов. По его словам, в регионе зафиксирован 121 очаг ДТП, в которых погибли 12 человек и 828 получили ранения. В связи с чем, глава региона Радий Хабиров поручил заинтересованным ведомствам к 2024 году сократить количество очаговых мест до пятидесяти процентов.

— Необходимо сбить тяжелую статистику смертельных ДТП, — отметил он.

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Сегодня этой работой занимаются УГИБДД МВД по РБ и Госкомитет по транспорту и дорожному хозяйству. Правительством республики принят проект по развитию системы фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения в РБ. В рамках его реализации на опасных участках дорог в 62 муниципальных образованиях решено установить 609 комплексов. Сегодня введены в эксплуатацию 265 фотовидокамер, оставшиеся 344 комплекса будут установлены до 1 мая 2020 года.