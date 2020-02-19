Россиянам на 6,1 процента проиндексируют социальные пенсии

В России с 1 апреля 2020 года социальные пенсии будут проиндексированы на 6,1 процента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минтруда Антона Котякова.







Одновременно увеличатся пенсии по государственному пенсионному обеспечению военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и пенсии участников Великой Отечественной войны. Кроме того, вырастет размер выплат жителям блокадного Ленинграда, россиянам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф, и другие выплаты.



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По словам главы Минтруда, индексация коснется почти 4 млн человек, из которых 3,2 млн являются получателями социальных пенсий. Повышение выплат обойдется в 2,41 млрд рублей в месяц, или 21,7 млрд рублей до конца 2020 года.Социальная пенсия – это минимальная пенсионная выплата. Ее получают россияне, которые не заработали трудовой стаж, необходимый для получения страховой пенсии.