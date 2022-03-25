В Башкирии 100 тысяч пенсионеров начнут получать с 1 апреля повышенную пенсию

15:30, 25 мар 2022

С 1 апреля 2022 года пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные, увеличатся на 8,6 процента. Размер пенсий ежегодно увеличивается 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год, пояснили в Отделении Пенсионного фонда по Башкирии.







«Пенсии в повышенном размере получат 99 947 пенсионеров республики. Финансированием выплаты пенсий в повышенном размере обеспечены», — подчеркнул управляющий Отделением ПФР по республике Фоат Хантимеров.



В этом году индексация была запланирована на уровне 7,7 процента, как соотношение величины прожиточного минимума пенсионера за 2021 год к аналогичной величине за 2020 год. Однако, с учетом принятых решений президента России Владимира Путина об индексации прожиточного минимума и страховых пенсий на 8,6 процента, социальные пенсии с 1 апреля 2022 года также индексируются на 8,6 процента.





Кроме того, увеличиваются государственные пенсии по инвалидности военнослужащих, проходивших военную службу по призыву; пенсии по случаю потери кормильца — родителям, вдовам погибших военнослужащих, проходивших военную службу по призыву; пенсии по инвалидности участников и инвалидов Великой Отечественной войны; пенсии по старости граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей.



Также вырастут другие выплаты, размер увеличения которых зависит от роста социальных пенсий. Будут проиндексированы и размеры дополнительного ежемесячного материального обеспечения Героям Российской Федерации, Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации, гражданам, награжденным орденом Славы трех степеней, гражданам, награжденным орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

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