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Хабиров поручил не допускать повышения цен на продукты питания

Добавлено: 27.03.20
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Рубрика: Экономика
Теги: коронавирус в башкирии
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Хабиров поручил не допускать повышения цен на продукты питания

В Башкирии массового повышения цен допускать нельзя. Об этом сказал Глава Башкирии Радий Хабиров на совещании по вопросам профилактики коронавирусной инфекции 26 марта.



— У меня к вам просьба — отрабатывайте постоянно, нельзя допускать массового повышения цен, — поручил Глава Башкирии Радий Хабиров руководителю Госкомитета РБ по торговле и защите прав потребителей Алексею Гусеву. — Если такое происходит в это время, любое повышение должно быть под контролем и должно быть объяснено. Наблюдайте. Всю энергию антимонопольщиков также нужно направить на борьбу с проявлениями повышения цен.

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Также Радий Хабиров подчеркнул, что запасы продуктов на складах нужно формировать на два месяца.

Напомним, ранее сообщалось, что на улицах Уфы начнут распылять дезинфицирующий раствор — перекись водорода

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Источник: www.i-gazeta.com
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