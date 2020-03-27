Хабиров поручил не допускать повышения цен на продукты питания

В Башкирии массового повышения цен допускать нельзя. Об этом сказал Глава Башкирии Радий Хабиров на совещании по вопросам профилактики коронавирусной инфекции 26 марта.







— У меня к вам просьба — отрабатывайте постоянно, нельзя допускать массового повышения цен, — поручил Глава Башкирии Радий Хабиров руководителю Госкомитета РБ по торговле и защите прав потребителей Алексею Гусеву. — Если такое происходит в это время, любое повышение должно быть под контролем и должно быть объяснено. Наблюдайте. Всю энергию антимонопольщиков также нужно направить на борьбу с проявлениями повышения цен.



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