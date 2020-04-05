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В Кремле рассказали о наступающей волне мирового кризиса

Рубрика: Экономика
Теги: коронавирус в башкирии
В Кремле рассказали о наступающей волне мирового кризиса

В Кремле ждут новую волну мирового экономического кризиса. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».



«Мы отдаем себе отчет, что тот мировой экономический кризис, который спровоцировал, в том числе, и коронавирус, еще о себе заявит, и нужно готовиться к этому кризису», — заявил он.

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Песков подчеркнул, что предстоит много работы. По его словам, российским властям будет нужна координация действий. Также он отметил, что необходимо принимать антикризисные меры.

Напомним, Путин подписал указ о сохранении заработной платы сотрудникам ушедшим на вынужденные «каникулы» 

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Источник: ura.news
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