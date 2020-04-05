В Кремле рассказали о наступающей волне мирового кризиса
В Кремле ждут новую волну мирового экономического кризиса. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
«Мы отдаем себе отчет, что тот мировой экономический кризис, который спровоцировал, в том числе, и коронавирус, еще о себе заявит, и нужно готовиться к этому кризису», — заявил он.
Напомним, Путин подписал указ о сохранении заработной платы сотрудникам ушедшим на вынужденные «каникулы»
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Источник:
ura.news
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