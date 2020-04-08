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В Кугарчинском и Чишминском районах появятся новые пожарные части

Рубрика: Экономика
В Кугарчинском и Чишминском районах появятся новые пожарные части

В Башкирии появятся еще две пожарные части. Решение об их создании принято в рамках реализации Стратегии развития пожарно-спасательных сил на территории региона до 2030 года.



Как сообщили в госкомитете республики по ЧС, новые части построят в селах Салихово Чишминского района и Таваканово Кугарчинского района. Первая из них будет обслуживать территорию, где проживает более 12 тысяч людей, а также санатории «Юматово» и «Толпар». В зоне ответственности второй части - более 20 населенных пунктов, где проживает свыше 4500 человек, а также детсады, школы, интернат для людей пожилого возраста и прочие объекты.

Таким образом, количество подразделений противопожарной службы в Башкирии возрастет до 22.


Напомним, в Баймакском районе пожарные получили новое депо 

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Источник: www.ufa.kp.ru
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