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В Альшеевском районе построили новый ФОК с бассейном

Рубрика: Экономика
Теги: Альшеевский район
В Альшеевском районе построили новый ФОК с бассейном

В селе Раевский Альшеевского района республики построили физкультурно-оздоровительный комплекс с 25-метровым бассейном. Это первый бассейн в районе, здесь установлены современные системы очистки воды. 



В ФОКе также имеется спортивный зал для занятий по баскетболу, волейболу, гандболу и мини-футболу. Размещены раздевалки, душевые, гардеробная, регистратура, медицинский кабинет, помещения для буфета и администрации. Общая площадь здания превышает 3 тысячи “квадратов”. 

Хабиров сообщил о готовности бассейна в Альшеевском районе

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Хабиров сообщил о готовности бассейна в Альшеевском районе
- К сожалению, из-за эпидемии мы не можем пока открыть  практически готовый спорткомплекс с бассейном. Как только риски, связанные с распространением инфекции нас минуют, начнём формировать группы для детей по плаванию и откроем бассейн для всех желающих, — прокомментировал глава администрации Альшеевского района Дамир Мустафин.
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Источник: gtrk.tv

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