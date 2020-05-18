В Альшеевском районе построили новый ФОК с бассейном

В селе Раевский Альшеевского района республики построили физкультурно-оздоровительный комплекс с 25-метровым бассейном. Это первый бассейн в районе, здесь установлены современные системы очистки воды.







В ФОКе также имеется спортивный зал для занятий по баскетболу, волейболу, гандболу и мини-футболу. Размещены раздевалки, душевые, гардеробная, регистратура, медицинский кабинет, помещения для буфета и администрации. Общая площадь здания превышает 3 тысячи “квадратов”.

- К сожалению, из-за эпидемии мы не можем пока открыть практически готовый спорткомплекс с бассейном. Как только риски, связанные с распространением инфекции нас минуют, начнём формировать группы для детей по плаванию и откроем бассейн для всех желающих, — прокомментировал глава администрации Альшеевского района Дамир Мустафин.

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