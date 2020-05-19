Мэрия Уфы разъяснила неразбериху об отмене бесплатного проезда для льготников на речных переправах
Администрация Уфы решила разъяснить гражданам постановление, опубликованное 15 мая, о тарифах. В документе речь шла о стоимости перевозки пассажиров на речных переправах. Некоторые СМИ сообщили, что новое постановление за подписью мэра Ульфата Мустафина лишает льготную категорию граждан бесплатного проезда. Администрация пояснила, что изменилось в тарифах.
Бесплатно воспользоваться речными переправами по-прежнему можно. Плата с льготных категорий граждан не взимается. Кроме того, безвозмездное право пользоваться услугами сохранено за обладателями соцкарт и единых социальных проездных билетов. Стоимость увеличилась для тех, кто рассчитывается наличными. Стоимость проезда составит 30 рублей. Дешевле на 5 рублей воспользоваться «Алгой» или банковской картой. По мнению руководства города, эта разница призвана для того, чтобы граждане чаще пользовались безналичной оплатой.
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