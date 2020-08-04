Как получить 250 тысяч рублей вместо земельного участка: инструкция для многодетных семей

| 04 авг 2020 | 20:15

Какой закон позволяет выдать 250 тысяч вместо земельного участка?

Кто имеет право на земельный участок?

многодетные семьи

семьи, воспитывающие несовершеннолетнего ребенка-инвалида

Вы мать-одиночка с двумя детьми. Можно ли участвовать в этой программе?









В Башкирии 3 марта 2020 года были официально внесены изменения в Закон Республики Башкортостан № 231-з «О регулировании земельных отношений в Республике Башкортостан». Они предусматривают денежную выплату взамен бесплатного земельного участка многодетным семьям и семьям, воспитывающим ребенка-инвалида. Важно, что участок предоставляется бесплатно.Собственно, в законе прописаны несколько льготных категорий граждан:

Нет, для матерей-одиночек есть свои программы.





Родители детей прописаны в разных городах. Как быть?

Можно ли обмануть систему, вписаться всем в одну квартиру и попросить помощи?

Когда начнет действовать эта программа?

Зачем давать вместо земли денежную компенсацию?

погашение ипотеки (основная сумма долга и проценты);

покупка или строительство жилья;

покупка земельного участка.

Будет ли очередь двигаться быстрее, если выбирать деньги?

Очередь в Уфе двигается медленно. Как будет решаться этот вопрос?

Как получить 250 тысяч рублей вместо земельного участка?

Деньги получены. Что делать дальше?

договор купли-продажи жилого помещения

договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома

документы, подтверждающие наличие у члена (членов) семьи земельного участка на праве собственности;

разрешение на строительство;

справка кредитора (заимодавца) об оставшейся части основного долга и о сумме задолженности по выплате по ипотечному/кредитному договору копия кредитного (ипотечного) договора (договора займа) на приобретение жилого помещения, строящегося жилого помещения, строительство индивидуального жилого дома;

договор купли-продажи земельного участка.

Вы выбираете земельный участок. Какие нужны документы для того, чтобы встать в очередь?

копии документов, удостоверяющих личность: паспорта родителей и детей старше 14 лет;

свидетельства о рождении;

копия свидетельства о браке (при наличии);

справка из органов опеки, что гражданина не лишали родительских прав;

документы государственной службы медико-социальной экспертизы, подтверждающие инвалидность ребенка (если имеется).

Есть ли еще какие-нибудь требования к многодетным семьям?

Вы получили земельный участок. Можно его получить, а потом передумать и взять деньги?

Выданный земельный участок вам не понравился. Что делать?

Когда подойдет очередь, одному из детей исполнится 18. Землю не дадут?

Вы уже начали строить дом. Можно ли взять 250 тысяч рублей и закончить стройку на эти средства?

Можно ли купить на эти средства садовый домик?

Можно ли использовать компенсацию в другом регионе России?









Дети должны быть прописаны с одним из родителей. Именно по жилплощади этого родителя и высчитывается критерий нуждаемости.Нет. Есть такое понятие, как “ценз оседлости”. В течение 5 лет такие передвижения четко отслеживаются. Чтобы к вам не возникло лишних вопросов, не прибегайте к подобным действиям.Сроки уже известны. Предоставление денежных выплат начнется с осени 2020 года. В сентябре начнется выдача первых сертификатов. Чтобы не допустить двойной очереди и махинаций, все очереди в обязательном порядке ведутся в обязательном порядке на сайтах администраций муниципалитетов.Это самая востребованная на данный момент альтернатива. Тем более, если у вас есть ипотечная квартира, либо вы хотите улучшить жилищные условия. К слову, получить деньги можно только на улучшение жилищных условий. В этот список входят:Да, безусловно. Специалисты ставят задачу не только ускорить очередность, но и сделать так, чтоб в ближайшие несколько лет все вышеуказанные семьи получили либо участки, либо выплаты.Это основная проблема на данный момент, в год в Уфе выдается около 10-20 участок. Этот вопрос сдвинулся с мертвой точки с 2019 года: благодаря совместной работе муниципалитетов, было предоставлено более 500 земельных участков в Чишминском, Кармаскалинском и Кушнаренковском районах. Далее будут предоставляться земельные участки еще и в Благовещенском и Чишминском районах.Подытожим простым языком: уфимцы смогут получить земли в граничащих со столицей районах Башкирии.Достаточно обратиться в районную администрацию.На этапе перечисления средств понадобится следующий список документов:Чтобы встать в очередь на земельный участок необходимо предоставить следующие документы:Заявление абсолютно бесплатно можно подать через Госуслуги или сходить в ближайший МФЦ.Важен фактор нуждаемости в улучшении жилищных условий. Если на одного члена семьи приходится менее 12 кв.м. жилой площади, вы можете подать заявление. Важно: балкон в жилую площадь не входит!Нет. Закон обратной силы не имеет. Если вам не нужен не нужен участок, вы можете его продать.Отказаться от участка можно трижды. Если за эти три раза вы не выбрали нужный участок и не решились получить взамен этого участка 250 тысяч рублей, вас исключают из списков.Нет. Это не играет никакой роли. Достижение детьми совершеннолетия после постановки на учет и до принятия о предоставлении земельного участка не является основанием для снятия многодетной семьи с учета на получение участка.Да. Это и входит в понятие “улучшение жилищных условий”.Да. Только помните, что при покупке такого дома выписка из ЕГРН должна содержать сведения о том, что зданию присвоено назначение жилого строения.

Нет. Жилое помещение или строящийся дом должны находиться на территории Башкирии.

Вы выбрали компенсацию в 250 тысяч рублей. Куда придут эти деньги, в каком виде?

В этом году программа по компенсации земельных участков работает в ограниченном режиме. Что это значит?

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Деньги будут выданы в форме сертификата. Средства могут быть перечислены на расчетный счет банка, продавца объекта недвижимости или строительной организации. Обналичивать эти средства нельзя.В 2020 году это пока пилотный проект. На помощь семьям выделено 50 млн рублей. В последующие годы сумма вырастет в разы. В 2021-2022 гг. на каждый год заложено по 250 млн рублей.