В Абзелиловском районе Башкирии восстанавливают мраморный завод

В Абзелиловском районе Башкирии «оживает» мраморный завод. Об этом в соцсетях 13 августа сообщил глава муниципалитета Ильдар Нафиков. По его словам, сейчас ведется восстановление объекта силами регионального проектного офиса и «СпецСтроя».
«В ближайшее время правительство республики направит первую часть финансовых средств на ремонт кровли производственного здания, из-за ветхости которого работы невозможно проводить круглогодично, — написал Ильдар Нафиков. — Подготовительный этап занял много времени и сил. За это время нам удалось сделать немалый объём работ по аудиту технологического оборудования, восстановлению давно замерших линий и составлению смет предстоящего ремонта».