В Абзелиловском районе Башкирии восстанавливают мраморный завод

Абзелиловский район | 13 авг 2020 | 09:17

В Абзелиловском районе Башкирии «оживает» мраморный завод. Об этом в соцсетях 13 августа сообщил глава муниципалитета Ильдар Нафиков. По его словам, сейчас ведется восстановление объекта силами регионального проектного офиса и «СпецСтроя».







«В ближайшее время правительство республики направит первую часть финансовых средств на ремонт кровли производственного здания, из-за ветхости которого работы невозможно проводить круглогодично, — написал Ильдар Нафиков. — Подготовительный этап занял много времени и сил. За это время нам удалось сделать немалый объём работ по аудиту технологического оборудования, восстановлению давно замерших линий и составлению смет предстоящего ремонта».

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Фото: Ильдар Нафиков, Fb

Он также добавил, что совсем скоро стартует первый этап большого восстановления легендарного когда-то завода переработки природного камня, но впереди ещё много работы.