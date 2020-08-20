В Баймакском районе будет построен комплекс по переработке мусора

Баймакский район | 20 авг 2020 | 09:19

Генеральный директор ООО «Эко-Сити» Семён Земсков на выездном «Инвестчасе», который прошел в рамках второго Инвестсабантуя в Сибае, представил проект создания в Баймакском районе комплекса по переработке мусора с компостированием органических отходов производительностью 100 тысяч тонн в год.







Приступить к строительству компания планирует после проведения всех необходимых согласований, в том числе публичных слушаний с участием местных жителей. Объём инвестиций – 541 млн рублей. Планируется создать более 100 новых рабочих мест. Предприятие просит предоставить льготы по налогам на прибыль и на имущество, а также оказать содействие в подключении к электричеству, газу и строительстве дороги к объекту.

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Глава республики поручил включить проект в перечень приоритетных и до декабря 2020 года доработать с Минпромэнерго региона вопросы по подключению к коммуникациям.