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В Баймакском районе будет построен комплекс по переработке мусора

В Баймакском районе будет построен комплекс по переработке мусора

Баймакский район | 20 авг 2020 | 09:19

Генеральный директор ООО «Эко-Сити» Семён Земсков на выездном «Инвестчасе», который прошел в рамках второго Инвестсабантуя в Сибае, представил проект создания в Баймакском районе комплекса по переработке мусора с компостированием органических отходов производительностью 100 тысяч тонн в год.



Приступить к строительству компания планирует после проведения всех необходимых согласований, в том числе публичных слушаний с участием местных жителей. Объём инвестиций – 541 млн рублей. Планируется создать более 100 новых рабочих мест. Предприятие просит предоставить льготы по налогам на прибыль и на имущество, а также оказать содействие в подключении к электричеству, газу и строительстве дороги к объекту.

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Источник: www.bashinform.ru

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