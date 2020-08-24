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В городе Октябрьский завершилась реконструкция хирургического корпуса

В городе Октябрьский завершилась реконструкция хирургического корпуса

Октябрьский | 24 авг 2020 | 09:34

Радий Хабиров рассказал подписчикам соцсетей о завершении работ по реконструкции хирургического корпуса городской больницы Октябрьского. Капитальный ремонт в здании 1951 года постройки начали в 2018 году и теперь готовят к работе.



За два года строители укрепили фундамент, заменили инженерные сети, поменяли кровлю и обновили фасад. Большие общие палаты стали теперь маломестными. Глава Башкирии отметил, что реконструкция велась так, чтобы больница не потеряла свой уникальный облик послевоенного времени.

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- Наша задача - чтобы врачи работали, а пациенты лечились в комфортных условиях по всей республике. И шаг за шагом эту работу ведем, - написал он.
В ближайшее время корпус оснастят необходимым оборудованием и установят мебель. После этого обновленное хирургическое отделение начнет принимать пациентов.
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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: Facebook главы РБ Радия Хабирова

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