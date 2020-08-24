В городе Октябрьский завершилась реконструкция хирургического корпуса

Радий Хабиров рассказал подписчикам соцсетей о завершении работ по реконструкции хирургического корпуса городской больницы Октябрьского. Капитальный ремонт в здании 1951 года постройки начали в 2018 году и теперь готовят к работе.
За два года строители укрепили фундамент, заменили инженерные сети, поменяли кровлю и обновили фасад. Большие общие палаты стали теперь маломестными. Глава Башкирии отметил, что реконструкция велась так, чтобы больница не потеряла свой уникальный облик послевоенного времени.