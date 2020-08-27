Что такое ЕДК, как ее получить и кому она положена?

| 27 авг 2020 | 12:10

В Башкирии меняют правила получения ежемесячной денежной компенсации (ЕДК) — это такая помощь от государства на оплату услуг ЖКХ. В республике ее получают 665 тысяч человек. Совместно со специалистами Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии отвечаем на самые важные вопросы.

Что это — ЕДК, кому положен и как его получить









В России некоторые льготники имеют право получать помощь от государства на оплату услуг ЖКХ — за содержание, воду, электричество, газ. До 2009 года люди получали скидку, а деньги из бюджета перечисляли напрямую поставщикам воды, тепла и газа. Это было очень неудобно, поэтому деньги теперь платят людям напрямую, а те сами расплачиваются, как им удобно. Это и есть ЕДК.



Получать помощь имеют право ветераны Великой Отечественной войны и участники боевых действий, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, чернобыльцы, труженики тыла, ветераны труда, многодетные малоимущие семьи.



Чтобы получить выплату, обратитесь в ближайший офис МФЦ, центра социальной поддержки или отправьте документы через «Госуслуги».



Если вы уже получаете ЕДК, ничего делать не нужно, выплаты по новым правилам проведут автоматически.

Что за «новые правила»?

Как теперь считают размер выплат?

Почему должникам не дадут денег?









Сейчас льготники получают фиксированную сумму ежемесячно – процент от так называемого «республиканского стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг». Это средний размер коммуналки в каждом городе, районе и даже сельсовете. Из-за этого размер выплат разный. Например, ветераны в Уфе получают около 1500 рублей, в Межгорье 1800, а на селе минимум 120.По новым правилам, ЕДК будут считать индивидуально для каждого льготника независимо от места, где он живет – чем больше израсходовал, тем больше получил. Будет учитываться категория льготника и площадь квартиры, количество проживающих. Общий доход семьи на размер выплаты не влияет.Простой пример: зимой, когда холодно и за отопление приходит большой счет, помощь от государства будет повыше, а летом, когда греть ничего не нужно, поменьше.Никакие справки о своей квартплате подавать не нужно — социальные службы получат ее сами от коммунальщиков через электронный документооборот. Формулы, по которым считают размер выплат, достаточно сложные и у каждой категории льготников разные — у ветеранов одна, у инвалидов другая, у многодетных семей третья. Плюс есть множество нюансов. Например, инвалидам, проживающим в частном доме, в расчет не включается плата за содержание жилья — так прописано в федеральном законе. Если в квартире несколько разных льготников, деньги получит каждый из них.Есть так называемые «нормативы потребления коммунальных услуг» — их применяют, когда надо посчитать, сколько платить за ту или иную услугу, а счетчика нет. Обычно этот норматив существенно выше уровня среднего потребления. Размер выплат не может быть больше платы по такому нормативу. Например, норматив потребления холодной воды в Башкирии – около пяти кубометров на человека в месяц. На семью из трех человек, соответственно, 15 кубометров. Если вы потратите 20 или 100 кубов, посчитают все равно как 15.Выплаты будут за позапрошлый месяц﻿. То есть в сентябре люди получат компенсацию за июль. Но для этого нужно было оплатить квартплату строго до 10 августа.Действительно, ЕДК не смогут получать те, у кого долги по коммуналке. Таких в Башкирии пока 92 тысячи человек﻿. Тут дело принципа – вам же помогают выплачивать квартплату, вот и выплачивайте. Тратить их на что-то еще нельзя. Чтобы не попасть в должники, платить по счетам за услуги ЖКХ нужно до 10-го числа. За август — до 10 сентября, за сентябрь — до 10 октября и так далее.Если вы не заплатили вовремя, автоматическая система увидит это и остановит выплату ЕДК. Должнику отправят уведомление. Мол, товарищ, у вас долг, погасите, срок на это у вас — два месяца. Получать выплаты до уплаты долга вы пока не будете. Как только погасите его — выплаты автоматически восстановят.

Ситуации бывают разные – если так получилось, что вы накопили долг, но договорились со своей управляющей компанией и заключили соглашение о рассрочке, ЕДК вы будете получать! В этом случае нужно обратиться с заключенным соглашением в центр социальной поддержки или МФЦ.

У меня был долг, но я его погасил. Мне сделают перерасчет?

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Да, как только система увидит, что у вас больше нет долга, вы получите все причитающиеся вам деньги со дня приостановки выплат. Однако, если вы не погасили долг в течение этих двух месяцев, ЕДК вам будет предоставляться с месяца нового обращения.