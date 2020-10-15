Строительство в Стерлитамаке нового ковид-госпиталя планируется завершить к 1 декабря 2020 года

В среду, 14 октября, премьер-министр Правительства Башкирии Андрей Назаров во время совещания по вопросу возведения нового инфекционного центра в Стерлитамаке сказал, что строительство объекта должно быть завершено к 1 декабря, а первого пациента должны принять уже 14 декабря.
– Сроки сжатые, бюджет напряженный, поэтому все затраты должны быть максимально оптимизированы, – заявил политик.
Предполагается, что в новом инфекционном центре в Стерлитамаке будет 70 изолированных боксов, а пиковая вместимость может достигать 300 пациентов.
Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, проектом в новом COVID-госпитале предусмотрены как обычные боксы и реанимационные палаты, так и детское и родильное отделения. На территории медучреждения будет построена вертолётная площадка.