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Строительство в Стерлитамаке нового ковид-госпиталя планируется завершить к 1 декабря 2020 года

Строительство в Стерлитамаке нового ковид-госпиталя планируется завершить к 1 декабря 2020 года

Стерлитамакский район | 15 окт 2020 | 09:10

В среду, 14 октября, премьер-министр Правительства Башкирии Андрей Назаров во время совещания по вопросу возведения нового инфекционного центра в Стерлитамаке сказал, что строительство объекта должно быть завершено к 1 декабря, а первого пациента должны принять уже 14 декабря.



– Сроки сжатые, бюджет напряженный, поэтому все затраты должны быть максимально оптимизированы, – заявил политик.

Предполагается, что в новом инфекционном центре в Стерлитамаке будет 70 изолированных боксов, а пиковая вместимость может достигать 300 пациентов.

Стали известны подробности строительства нового ковид-госпиталя в Стерлитамаке

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Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, проектом в новом COVID-госпитале предусмотрены как обычные боксы и реанимационные палаты, так и детское и родильное отделения. На территории медучреждения будет построена вертолётная площадка.

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Источник: sterlegrad.ru
Фото: glavarb

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