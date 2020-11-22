Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Медперсонал строящегося инфекционного госпиталя в Стерлитамаке обеспечат жильем

Медперсонал строящегося инфекционного госпиталя в Стерлитамаке обеспечат жильем

Медперсонал строящегося инфекционного госпиталя в Стерлитамаке обеспечат жильем

Коронавирус в Башкирии | 22 ноя 2020 | 15:37

В минувшую субботу, 21 ноября 2020 года, глава региона Радий Хабиров в рамках рабочей поездки в город Стерлитамак ознакомился с ходом строительства нового Covid-госпиталя.



В новом клинико-диагностическом инфекционном центре будет расположено 70 изолированных боксов, медицинское учреждение сможет принимать до 300 пациентов. Проектом предусмотрены не только обычные боксы и реанимационные палаты, но и родильное и детское отделения, хирургический блок, бак-лаборатория, отделение томографии. На территории госпиталя появится вертолётная площадка. Предусмотрено строительство общежития для медперсонала на 40 мест с увеличенным хозблоком.

В Башкирии за сутки коронавирусом заразились 126 человек: данные на 22 ноября

Читайте также:

В Башкирии за сутки коронавирусом заразились 126 человек: данные на 22 ноября
По словам премьер-министра Башкирии Андрея Назарова, строители трудятся круглосуточно. К 1 декабря завершатся строительно-монтажные работы. После этого сразу начнётся пуско-наладка.
— Желающие работать в новом ковид-госпитале есть. Город предоставляет десять служебных квартир, — сообщил мэр Стерлитамака Владимир Куликов Радию Хабирову.
Как доложил руководству региона министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин, в Башкирию уже поступило тяжелое оборудование (компьютерный томограф, рентгеновский кабинет и аппараты ИВЛ) для нового инфекционного центра. В понедельник начнется его монтаж.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: sterlegrad.ru
Фото: glavarb.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: