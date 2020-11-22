Медперсонал строящегося инфекционного госпиталя в Стерлитамаке обеспечат жильем

Коронавирус в Башкирии | 22 ноя 2020 | 15:37

В минувшую субботу, 21 ноября 2020 года, глава региона Радий Хабиров в рамках рабочей поездки в город Стерлитамак ознакомился с ходом строительства нового Covid-госпиталя.







В новом клинико-диагностическом инфекционном центре будет расположено 70 изолированных боксов, медицинское учреждение сможет принимать до 300 пациентов. Проектом предусмотрены не только обычные боксы и реанимационные палаты, но и родильное и детское отделения, хирургический блок, бак-лаборатория, отделение томографии. На территории госпиталя появится вертолётная площадка. Предусмотрено строительство общежития для медперсонала на 40 мест с увеличенным хозблоком.

— Желающие работать в новом ковид-госпитале есть. Город предоставляет десять служебных квартир, — сообщил мэр Стерлитамака Владимир Куликов Радию Хабирову.

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Фото: glavarb.ru

По словам премьер-министра Башкирии Андрея Назарова, строители трудятся круглосуточно. К 1 декабря завершатся строительно-монтажные работы. После этого сразу начнётся пуско-наладка.Как доложил руководству региона министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин, в Башкирию уже поступило тяжелое оборудование (компьютерный томограф, рентгеновский кабинет и аппараты ИВЛ) для нового инфекционного центра. В понедельник начнется его монтаж.