В Баймакском районе приступили к строительству нового ФОК

Баймакский район | 07 ноя 2020 | 16:02

В Башкирии приступили к строительным работам на территории будущего физкультурно-оздоровительного комплекса. Напомним, что расположен он будет в Баймакском районе.



Сегодня, 7 ноября, на стройплощадке в селе Темясово побывал с рабочим визитом Глава Башкирии Радий Хабиров. Комплекс будет включать в себя также и зону с бассейном. Общая площадь объекта составит более 3,4 тысяч квадратных метров. Стоимость объекта – около 260 млн рублей.







Радий Хабиров, Глава РБ:



- В маске не видно, а я улыбаюсь. Потому, что начали стройку ФОКа с бассейном в Темясово. Я людям обещал. И обещания свои привык исполнять.

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Фото: соцсети Радия Хабирова, Главы РБ