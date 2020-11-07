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В Баймакском районе приступили к строительству нового ФОК

В Баймакском районе приступили к строительству нового ФОК

Баймакский район | 07 ноя 2020 | 16:02

В Башкирии приступили к строительным работам на территории будущего физкультурно-оздоровительного комплекса. Напомним, что расположен он будет в Баймакском районе.

Сегодня, 7 ноября, на стройплощадке в селе Темясово побывал с рабочим визитом Глава Башкирии Радий Хабиров. Комплекс будет включать в себя также и зону с бассейном. Общая площадь объекта составит более 3,4 тысяч квадратных метров. Стоимость объекта – около 260 млн рублей.



Радий Хабиров, Глава РБ:

- В маске не видно, а я улыбаюсь. Потому, что начали стройку ФОКа с бассейном в Темясово. Я людям обещал. И обещания свои привык исполнять.
Салават Шахмухаметов, директор генподрядной организации, занятой на объекте, рассказал, что вопрос с земельным участком удалось решить в течение месяца. Проект ФОКа отправлен на экспертизу, а пока рабочие начали разметку фундамента.

Радий Хабиров отметил, что открытие спортивного комплекса планируется на лето 2021 года, и уже сейчас нужно начинать поиск работников ФОКа.
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Ранее сообщалось о том, что экс-главе Баймакского района Ильшату Ситдикову грозит до 9 лет лишения свободы. Проверка Контрольно-счетной палаты Башкирии в Баймакском районе показала, что в период руководства бывшего главы администрации Ильшата Ситдикова было совершено 16 фактов незаконного и нерезультативного использования бюджетных средств и муниципального имущества в 2016-2018 годах, по факту чего были возбуждено уголовные дела

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Источник: bash.news
Фото: соцсети Радия Хабирова, Главы РБ

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