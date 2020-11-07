В Баймакском районе приступили к строительству нового ФОК

В Башкирии приступили к строительным работам на территории будущего физкультурно-оздоровительного комплекса. Напомним, что расположен он будет в Баймакском районе.
Сегодня, 7 ноября, на стройплощадке в селе Темясово побывал с рабочим визитом Глава Башкирии Радий Хабиров. Комплекс будет включать в себя также и зону с бассейном. Общая площадь объекта составит более 3,4 тысяч квадратных метров. Стоимость объекта – около 260 млн рублей.
Радий Хабиров, Глава РБ:
- В маске не видно, а я улыбаюсь. Потому, что начали стройку ФОКа с бассейном в Темясово. Я людям обещал. И обещания свои привык исполнять.
Салават Шахмухаметов, директор генподрядной организации, занятой на объекте, рассказал, что вопрос с земельным участком удалось решить в течение месяца. Проект ФОКа отправлен на экспертизу, а пока рабочие начали разметку фундамента.
Радий Хабиров отметил, что открытие спортивного комплекса планируется на лето 2021 года, и уже сейчас нужно начинать поиск работников ФОКа.
Ранее сообщалось о том, что экс-главе Баймакского района Ильшату Ситдикову грозит до 9 лет лишения свободы. Проверка Контрольно-счетной палаты Башкирии в Баймакском районе показала, что в период руководства бывшего главы администрации Ильшата Ситдикова было совершено 16 фактов незаконного и нерезультативного использования бюджетных средств и муниципального имущества в 2016-2018 годах, по факту чего были возбуждено уголовные дела