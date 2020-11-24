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Хабиров сообщил о строительстве в Белебее мясоперерабатывающего комбината

Хабиров сообщил о строительстве в Белебее мясоперерабатывающего комбината

Белебеевский район | 24 ноя 2020 | 10:05

Глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в социальных сетях сегодня, 24 ноября, сообщил о начале строительства нового промышленного объекта. По словам руководителя региона, речь идет о комбинате по переработке мяса.



«Очень важный для Белебея, да и для всей республики проект. Мясоперерабатывающий комбинат. Площадка для начала строительства уже готова. 10 миллиардов инвестиций, 1200 рабочих мест», – прокомментировал Радий Хабиров.

Руководитель региога также отметил, что строительство – это результат формирования в республике инвестклимата, который «позволил даже в условиях пандемии не сворачивать проекты».

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии в 2021 году начнется строительство завода по изготовлению солнечных батарей и опор. Производство появится на территории Ишимбайского района на ОЭЗ «Алга».

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Источник: gorobzor.ru

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