Хабиров сообщил о строительстве в Белебее мясоперерабатывающего комбината

Белебеевский район | 24 ноя 2020 | 10:05

Глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в социальных сетях сегодня, 24 ноября, сообщил о начале строительства нового промышленного объекта. По словам руководителя региона, речь идет о комбинате по переработке мяса.







«Очень важный для Белебея, да и для всей республики проект. Мясоперерабатывающий комбинат. Площадка для начала строительства уже готова. 10 миллиардов инвестиций, 1200 рабочих мест», – прокомментировал Радий Хабиров.



Руководитель региога также отметил, что строительство – это результат формирования в республике инвестклимата, который «позволил даже в условиях пандемии не сворачивать проекты».

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии в 2021 году начнется строительство завода по изготовлению солнечных батарей и опор. Производство появится на территории Ишимбайского района на ОЭЗ «Алга».





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