В Уфе «Башавтотранс» намерен в 2021 году полностью заменить устаревшие пассажирские автобусы

Уфа | 24 ноя 2020 | 14:35

В Уфе в 2021 году планируется полностью заменить устаревшие пассажирские автобусы современными городскими моделями. Это обсуждалось на «Транспортном часе» 23 ноября, сообщает пресс-служба правительства Башкирии.







Отмечается, что для полного обновления автопарка общественного транспорта потребуется около 120 новых машин, которые возможно приобрести на условиях лизинга.



Кроме того, гендиректор «Башавтотранса» Надир Самиев сообщил, что перевозчик начал программу модернизации имеющегося автопарка. Вложив 120 млн рублей, на предприятии по состоянию на 1 ноября отремонтировано 220 автобусов. С ноября коллектив приступил к ремонту 56 моделей, оснащённых газовыми двигателями. Это позволит увеличить выход автобусов машин на маршруты.

Ранее Хабиров сообщил о строительстве в Белебее мясоперерабатывающего комбината. "Площадка для начала строительства уже готова. 10 миллиардов инвестиций, 1200 рабочих мест", – прокомментировал Глава Башкирии.





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