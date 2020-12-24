Хабиров подписал закон: за воспитание детей в 2021 году будут платить больше

| 24 дек 2020 | 11:46

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал новый закон, который вносит изменения в законы о выплатах вознаграждений приемным родителям и опекунам.







С первого января следующего года приемным родителям станут платить больше. За каждого ребенка до трех лет ежемесячное вознаграждение составит 10138 рублей, старше трех лет — 8451 рубль.



Увеличивается и вознаграждение за воспитание ребенка с ограниченными возможностями здоровья, либо с инвалидностью. За каждого ребенка возрастом до трех лет будут выплачивать 12167 рублей, старше трех лет — 10142 рубя.



Опекунам детей до трех лет со следующего года ежемесячно будут платить по 7143 рубля, старше трех лет — по 6868 рублей. Опекунам детей-инвалидов, либо с ограниченными возможностями здоровья возрастом до трех лет полагается по 8571 рублей, старше трех лет — по 8242 рубля в месяц.

Патронатным воспитателям, согласно новому закону, полагается 10138 рублей в месяц за каждого ребенка младше трех лет и 8541 рубль за ребенка старше трех лет. Патронатным воспитателям детей-инвалидов, либо с ограниченными возможностями здоровья с первого января будут платить по 12167 рублей за каждого ребенка младше трех лет и 10142 рубля в месяц — если старше трех лет.





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