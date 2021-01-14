В Башкортостане многодетным семьям увеличили размер единоразовой выплаты

| 14 янв 2021 | 14:18

В Башкирии с 2021 года увеличили размер единовременной денежной выплаты. Соответствующие правки уже внесены правительством республики в постановление. Теперь вместо 600 тысяч рублей сумма выплаты составит 622,8 тысяч рублей.







Разовое пособие могут получить семьи, в которых насчитывается восемь и более детей в возрасте до 23 лет, проживающие на территории Башкири не менее трех лет.



Чтобы получить выплату родителям, усыновителям или опекунам, нужно написать заявление, приложив к нему свидетельство о рождении и паспорта всех членов семьи старше 14 лет, а также документы, которые бы подтвердили факт усыновления или принятия детей под опеку.

Ранее сообщалось о том, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин определился с прожиточным минимумом россиян на 2021 год. Согласно опубликованному на портале правительства документу, данная величина составляет 11 653 рубля.





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