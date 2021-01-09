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В России изменили величину прожиточного минимума

В России изменили величину прожиточного минимума

| 09 янв 2021 | 13:17

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин определился с прожиточным минимумом россиян на 2021 год. Согласно опубликованному на портале правительства документу, данная величина составляет 11 653 рубля. Ранее средний прожиточный минимум составлял 9 311 рублей.



«Михаил Мишустин подписал постановление об установлении величины прожиточного минимума на душу населения», — говорится в сообщении. Согласно документу, величина прожиточного минимума составляет 11 653 рубля, для трудоспособного населения — 12 702 рубля, для детей — 11 303 рубля, для пенсионеров 10 022 рубля.

С этого года прожиточный минимум устанавливается сразу на год. Кроме того, для расчета величины используется не продуктовая корзина, а медианный среднедушевой доход по стране.

Ранее сообщалось о том, что в 2021 году пособие по безработице в России будет сохранено на прежнем уровне. Это касается его минимального и максимального размеров. Документ опубликован на официальном сайте правительства.

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Источник: ura.news

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