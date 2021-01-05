В России еще на год продлили повышенное пособие по безработице
| 05 янв 2021 | 16:37
В 2021 году пособие по безработице в России будет сохранено на прежнем уровне. Это касается его минимального и максимального размеров. Документ опубликован на официальном сайте правительства.
«Максимальный размер пособия по безработице был увеличен с 8 тысяч рублей до 12 130 рублей в марте 2020 года. В конце [2020] года было принято решение сохранить максимальную планку пособия на этом же уровне. Максимальное пособие останется в размере 12 130 рублей, минимальное — 1 500 рублей», — говорится в документе.
Первые три месяца вставшему на учет по безработице гражданину будет выплачиваться 75% заработка, но не более максимальной величины пособия. Вторые три месяца — 60% заработка, но не более 5 тысяч рублей. Постановление уже подписал глава правительства Михаил Мишустин, передает RT.