В России еще на год продлили повышенное пособие по безработице

| 05 янв 2021 | 16:37

В 2021 году пособие по безработице в России будет сохранено на прежнем уровне. Это касается его минимального и максимального размеров. Документ опубликован на официальном сайте правительства.







«Максимальный размер пособия по безработице был увеличен с 8 тысяч рублей до 12 130 рублей в марте 2020 года. В конце [2020] года было принято решение сохранить максимальную планку пособия на этом же уровне. Максимальное пособие останется в размере 12 130 рублей, минимальное — 1 500 рублей», — говорится в документе.

Первые три месяца вставшему на учет по безработице гражданину будет выплачиваться 75% заработка, но не более максимальной величины пособия. Вторые три месяца — 60% заработка, но не более 5 тысяч рублей. Постановление уже подписал глава правительства Михаил Мишустин, передает RT.

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