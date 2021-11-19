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В России увеличится размер максимального пособия по безработице

В России увеличится размер максимального пособия по безработице

18:07, 19 ноя 2021

В России стало известно о новом размере выплат для некоторых граждан с 2022 года. Соответствующее постановление № 1940 подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Речь идет о пособии жителям, находящимся в поиске работы. Так, минимальная величина пособия по безработице для россиян останется прежней — и составит 1500 рублей, а максимальная будет увеличена до 12 792 рубля. Указанные размеры предусмотрены для всех, кто признан в установленном порядке безработными, в том числе для безработных граждан предпенсионного возраста.

Напомним, по законодательству граждане начинают получать пособие с первого дня признания их безработными, то есть с момента регистрации в центре занятости. Первые три месяца выплачивается 75 процентов среднего заработка по последнему месту работы (с 2022 года не более 12 792 рубля), а последующие три месяца — 60 процентов заработка, но не более пяти тысяч рублей.


До этого максимальное пособие по безработице составляло 12 130 рублей. 

Сообщается, что документ вступит в силу вступит в силу 1 января 2022 года.

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Источник: i-gazeta.com
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