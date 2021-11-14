Россияне могут рассчитывать на прибавку к пенсии

10:16, 14 ноя 2021

Россияне, работавшие официально до 1991 года, могут рассчитывать на новую прибавку к пенсионным выплатам. Об этом рассказали в Пенсионном фонде России.



«Валоризация означает увеличение расчетного пенсионного капитала на 10% всем гражданам с трудовым стажем до 2002 года, а также дополнительно по 1% за каждый год стажа до 1991 года», — комментируют в ПФР, передает «Вечерний курьер».



В ПФР отметили, что подобный механизм применяется для всех страховых пенсий. Человек, имевший 15 лет трудового стажа до 1991 года, может рассчитывать на увеличение рассчетного пенсионного капитала на 25%.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram