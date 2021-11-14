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Россияне могут рассчитывать на прибавку к пенсии

Россияне могут рассчитывать на прибавку к пенсии

10:16, 14 ноя 2021

Россияне, работавшие официально до 1991 года, могут рассчитывать на новую прибавку к пенсионным выплатам. Об этом рассказали в Пенсионном фонде России.

«Валоризация означает увеличение расчетного пенсионного капитала на 10% всем гражданам с трудовым стажем до 2002 года, а также дополнительно по 1% за каждый год стажа до 1991 года», — комментируют в ПФР, передает «Вечерний курьер».

В ПФР отметили, что подобный механизм применяется для всех страховых пенсий. Человек, имевший 15 лет трудового стажа до 1991 года, может рассчитывать на увеличение рассчетного пенсионного капитала на 25%.

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Источник: ura.news
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