Стало известно о выплатах безработным россиянам в 2022 году

14:52, 11 мар 2022

Минимальное пособие по безработице для россиян в 2022 году составит 1 500 рублей, а максимальное — 12 792 рубля. Об этом рассказали на странице Государственной Думы в Instagram.







«Минимальная величина пособия по безработице в 2021 году составит 1500 руб. Такое пособие получат те, кто проработал меньше 26 недель за последние 12 месяцев, или раньше не работал, или был уволен за нарушение дисциплины. Максимальная величина пособия составит 12 792 руб. в первые три месяца периода безработицы, 5 000 руб. — в следующие три месяца периода безработицы», — говорится в сообщении.

Также сообщается о возможности назначения пособия в первые три месяца в размере 75% их среднемесячного заработка, а в следующие три — в размере 60%. Размер пособия не может быть выше максимальной или ниже минимальной величины.



Пособие три месяца получат те кто ищет работу впервые, тот кто к моменту постановки на учет не работал больше года, уволенные с работы за нарушение дисциплины и прекратившие индивидуальную предпринимательскую деятельность. Те, кому до выхода на пенсию по старости осталось менее пяти лет, могут получить пособие по безработице в течение года.









Для получения выплаты по безработице в 2022 году россиянам следует подать заявление в центр занятости населения по месту регистрации или оформить пособие на портале Госуслуг. Для этого понадобится паспорт с наличием регистрации, диплом или аттестат об образовании, трудовая книжка, при ее наличии.

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