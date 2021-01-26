Какие выплаты положены безработным в Башкирии в 2021 году: все о пособие по безработице

| 26 янв 2021 | 12:48

В 2020 году число безработных в Башкирии выросло в 6 раз. Люди теряли работу из-за коронавируса, а работодатели не спешили брать новых работников. В текущем году ситуация должна выправиться, по крайней мере, все на это надеются.



О тех, кто потерял работу, заботится государство — размер пособия по безработице ежегодно устанавливает Правительство Российской Федерации. Рассказываем, на какую сумму могут рассчитывать жители Башкирии в 2021 году.







1.Сколько положено тем, кто ни разу не работал?

Людям, которые относятся к следующим категориям, не сильно удастся разгуляться на пособие:

— гражданам, ищущим работу впервые;

— уволенным за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные действия;

— не работавшим (не состоявшим в трудовых отношениях) более одного года;

— направленным органами службы занятости на обучение и отчисленным за виновные действия;

— прекратившим индивидуальную предпринимательскую деятельность;

— и гражданам, за год до подачи заявления в Центр занятости населения проработавшим менее 26 недель, пособие назначается минимальное.



В Башкирии это 1725 рублей, причем платить его будут не более 3 месяцев.



2. Сколько должны получить дети-сироты?

Детям-сиротам, которые впервые ищут работу и впервые признаются безработными, тоже положено пособие. Оно выплачивается в течение шести месяцев со дня регистрации в качестве безработных. Положено оно в размере среднемесячной начисленной заработной платы по Башкирии, но прекращается с достижением ими в указанный период 23 лет.

3. Граждане предпенсионного возраста — сколько получат они?

Гражданам предпенсионного возраста, состоявшим в трудовых отношениях не менее 26 недель за последние 12 месяцев до обращения в Центр занятости населения, тоже положено пособие.



Оно начисляется в первые три месяца в размере 75% их среднемесячного заработка, исчисленного за последние три месяца по последнему месту работы.



В следующие четыре месяца — в размере 60% такого заработка, в дальнейшем — в размере 45% такого заработка.



При этом размер пособия по безработице указанным гражданам не может быть выше максимальной величины пособия по безработице. В республике — 13 949,50 рубля, и ниже минимальной величины пособия по безработице в Башкирии — 1725 рублей.



4. Если есть несовершеннолетние дети, сколько должно вам государство?

В 2021 году увеличение размера пособия по безработице в связи с наличием несовершеннолетних детей не предусмотрено.



5. Все остальные категории.

В 2021 году размеры максимального и минимального пособий по безработице сохранятся на прежнем уровне: максимальное пособие останется в размере 12 130 рублей (в Башкирии с учетом районного коэффициента —13 949,50 рубля), минимальное — 1500 рублей (в Башкирии — 1725 рублей).

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Данные размеры пособия по безработице установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 года № 2393 (далее — Постановление).Постановление вносит изменения в расчет пособия по безработице для граждан, которые за последние 12 месяцев до обращения в Центр занятости населения состояли в трудовых отношениях 26 недель и более.— В первые три месяца им назначается пособие в размере 75% их среднемесячного заработка, исчисленного за последние три месяца по последнему месту работы, но не более максимальной величины пособия (13 949,50 рублей);— В следующие три месяца — в размере 60% указанного заработка, но не более 5000 рублей (в Республике Башкортостан — 5750 рублей).Постановление вступило в силу с 1 января 2021 года и распространяется на безработных граждан, которые состоят на учете по состоянию на 1 января 2021 года.Регистрирует безработных служба занятости населения. Предъявить нужно следующие документы:- паспорт;- трудовую книжку;- документ, удостоверяющий профессиональную квалификацию;- справку о среднем заработке за последние три месяца с последнего места работы;- для инвалидов — индивидуальную программу реабилитации, выданную в установленном порядке, с заключением о рекомендуемом характере и условиях труда.

Безработных, кто впервые ищет работу, без специальности ставят на учет при предъявлении следующих документов:

- паспорт;

- документ об образовании;

- для граждан, относящихся к категории инвалидов, — индивидуальная программа реабилитации инвалида.





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