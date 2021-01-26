В России с 1 февраля 2021 года многих россиян ожидает прибавка к пенсии

| 26 янв 2021 | 12:32

С 1 февраля многих россиян ожидает прибавка к пенсии. Информацию о том, насколько увеличатся выплаты, можно найти на портале правительства РФ.







В первую очередь, повысится выплата, которая положена федеральным льготникам. Ее размер зависит от получателя. К примеру, большего всего получают Герои РФ и Советского союза — более 60 тысяч рублей. Участникам ВОВ доплачивают по 4,1 тысячи рублей, а инвалиды получают от 2,2 до 3,8 тысячи рублей.



Кроме того, индексации коснется и набора соцуслуг, входящего в состав выплаты. Пока его денежный эквивалент равен 1,1 тысячи рублей. Планировалось, что индексация составит 3,8%. Однако, согласно подготовленному Минтрудом постановлению, индекс составит 4,9%.

Увеличатся с февраля и выплаты бывших шахтеров и летчиков. Данные категории пенсионеров могут получать доплаты от Пенсионного фонда. Их размер меняет ежегодно по 4 раза — 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября. При чем как в меньшую, так и в большую стороны. Дело в том, что доплата зависит от объема страховых взносов, поступающих в Пенсионный фонд за расчетный период и количества пенсионеров, которым эта доплата положена. К примеру, сейчас летчикам Курской области выплачивают по 5,7 тысячи рублей, а Липецкой — по 6,6 тысячи рублей. Шахтерам в соответствующих регионах выплачивают по 3,9 тысячи рублей.



Кроме того, рассчитывать на повышение пенсии с февраля смогут и работающие получатели. Ранее поручение провести индексацию выплат этой категории пенсионеров поручил Владимир Путин.









В настоящий момент прибавка, которую получают пенсионеры, у работающих граждан самая низкая. Проблема в том, что их выплата ежегодно повышается не более чем на 3 балла. В этом году 1 балл составляет 98,8 рубля, таким образом наибольший размер прибавки, составляет 296,4 рубля.





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Фото: newsbash.ru