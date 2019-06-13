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Правительство Башкирии опубликовало новую величину прожиточного минимума

Добавлено: 13.06.19
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Рубрика: Экономика
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Правительство Башкирии опубликовало новую величину прожиточного минимума

Правительство Башкирии опубликовало постановление, которым устанавливается величина прожиточного минимума за первый квартал этого года. Так, его средний размер составляет 9474 рубля в месяц на душу населения, сообщает сайт Newsbash.ru.

Так, для трудоспособного населения прожиточный минимум составляет 10072 рубля, для пенсионеров – 7744 рубля, для  детей – 9480 рублей. Для сравнения, предыдущие показатели были установлены в размере 9355 рублей в месяц для трудоспособного населения, 7193 рубля – для пенсионеров и 8723 рубля – для детей.

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Напомним, величина прожиточного минимума определяется каждый квартал на основании данных о потребительской корзины в республике и информации Башстата о ценах на продукты, непродовольственные товары и услуги.

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