Правительство Башкирии опубликовало новую величину прожиточного минимума
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Правительство Башкирии опубликовало постановление, которым устанавливается величина прожиточного минимума за первый квартал этого года. Так, его средний размер составляет 9474 рубля в месяц на душу населения, сообщает сайт Newsbash.ru.
Так, для трудоспособного населения прожиточный минимум составляет 10072 рубля, для пенсионеров – 7744 рубля, для детей – 9480 рублей. Для сравнения, предыдущие показатели были установлены в размере 9355 рублей в месяц для трудоспособного населения, 7193 рубля – для пенсионеров и 8723 рубля – для детей.
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