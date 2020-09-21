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В Башкирии на 573 рубля повысили прожиточный минимум

В Башкирии на 573 рубля повысили прожиточный минимум

| 21 сен 2020 | 18:25

В Башкирии повысили прожиточный минимум — на 573 рубля в расчете на душу населения. Соответствующее постановление приняло правительство региона. Документ опубликовали 11 сентября.



— Установить величину прожиточного минимума в республике в среднем за месяц второго квартала 2020 года в расчете на душу населения — 10 015 рублей, для трудоспособного населения — 10 641 рубль, пенсионеров — 8155 рублей, детей — 10 077 рублей, — сказано в постановлении.

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Для сравнения: в первом полугодии прожиточный минимум в регионе составлял в расчете на душу населения 9442 рубля, для трудоспособного населения — 10 025 рублей, пенсионеров -— 7695 рублей, детей — 9519 рублей.

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Источник: ufa1.ru

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