В России может произойти резкий рост цен на отечественную электронику

| 28 янв 2021 | 12:30

Электроника отечественных производителей в ближайшее время может стать дороже почти в два раза. Об этом в интервью "Известиям" объяснили эксперты.



По словам гендиректора GS Nanotech Олега Кима, соответствующая проблема, в первую очередь, была создана крупнейшими мировыми компаниями. Поскольку еще в начале эпидемии они стали активно закупаться, чтобы не пострадать от возможной остановки производства. Что и привело к дефициту, так как фабрики просто не справлялись с таким спросом.







В то же время эксперты отмечают, что подорожание техники может произойти из-за вынужденного перехода людей на удаленную работу. Так как из-за этого по всему миру вырос спрос на ноутбуки, планшеты и компьютеры, что сказалось на дефиците компонентов.



Как заметил технический директор INOI Владимир Якушев, сейчас наблюдается нехватка микрочипов, которые управляют дисплеями. Аналогичная ситуация с чипсетами — мобильными процессорами, а также микрочипами для камер и модулями NFC.

С тем, что проблема существует, согласились и в "АТБ Электроника". Ряд продавцов уже подняли компании на товары, многие комплектующие подросли в цене на 20–30%, а есть и те, которые подорожали на 50%.





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