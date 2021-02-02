В Уфе, из-за ремонта дорог, на нескольких улицах будет перекрыто движение

Уфа | 02 фев 2021 | 14:21

Сегодня, 2 февраля, во время оперативного совещания в столичной администрации сообщили о планируемых перекрытиях улиц, связанных с ремонтом дорог. С докладом об этом выступил замглавы городской администрации Радмил Муслимов.







По информации чиновника, в 2021 году запланирован ремонт дорог по следующим улицам: Рабочей, Районной, Ветошникова, Армянской, Ухтомского, Дмитриева, а также Нагаевское и Алексеевское шоссе.

«От жителей неоднократно поступали обращения о неудовлетворительном состоянии данных улиц. После ремонта на объектах появятся обновленные бортовые камни, разметка и новое покрытие дорожной части», – прокомментировал Муслимов.

По его словам, еще четыре улицы отремонтируют по республиканской программе: Менделеева (на участке между Агиша и Энтузиастов), Юбилейная, Кислородная и автодорога Черкассы – Покровка.





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