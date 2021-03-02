Башкирия оказалась не самым социально благополучным регионом в России

Уфа | 02 мар 2021 | 15:12

Башкирия находится на 30-м месте и замыкает список регионов России, вошедших в рейтинг социального благополучия по оценке фонда развития гражданского общества, составленный по итогам 4 квартала 2020 года и опубликованный 1 марта.







Социальное благополучие – это соотношение средней заработной платы граждан за месяц и стоимости потребительской корзины. В Башкирии, где средняя зарплата – 38,4 тыс. рублей, а стоимость потребительской корзины – 15,6 тыс. рублей, этот показатель равен 2,45.



Рядом с Башкирией в рейтинге оказались республика Карелия и Белгородская область с индексами, соответственно, 2,45 (средняя зарплата 44 тыс. рублей, потребкорзина – 17,9 тыс. рублей) и 2,46 (средняя зарплата 36,9 тыс. рублей, потребкорзина – 15 тыс. рублей).

С этой точки зрения самым благополучным регионом с индексом 5,41 стала Магаданская область, где при средней зарплате 127,8 тысяч рублей стоимость потребкорзины составляет 23,6 тыс. рублей.

«По сравнению с прошлым кварталом индекс лидера увеличился с 5,1 до 5,4, — прокомментировали в Фонде. — Средний индекс социального благополучия по всем 85 регионам в четвертом квартале 2020 года увеличился по сравнению с третьим кварталом на 0,04, с 2,4902 до 2,52755».









Из состава Приволжского федерального округа с ТОП-30 также вошли Пермский край (28 место, индекс равен 2,48) и республика Татарстан (21 место, индекс 2,71). Москва в рейтинге на пятом месте с индексом 3,99, Санкт-Петербург – на седьмом с индексом 3,55.

Напомним, потребительская корзина – это минимальный набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения обеспечения жизнедеятельности человека. Для составления рейтинга специалисты фонда развития гражданского общества использовали данные Росстата.





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