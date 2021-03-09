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В России упростили досрочный выход на пенсию врачам, учителям, летчикам и пожарным

В России упростили досрочный выход на пенсию врачам, учителям, летчикам и пожарным

| 09 мар 2021 | 14:43

Отмечается, что в стаж работы будут засчитывать обучение дополнительного профобразования, сообщает «РИА Новости». Соответствующий документ подписан руководителем кабинета министром Михаилом Мишустином.

«В первую очередь это работники сферы образования и здравоохранения. Раньше в их стаже засчитывалось только время нахождения на работе, периоды временной нетрудоспособности, ежегодные и дополнительные оплачиваемые отпуска, периоды перевода беременной женщины на работу, исключающую воздействие вредных факторов», — напомнили в правительстве.

Уточняется, что во время учебы место сохраняется за работниками, им также выплачивается заработная плата. В стране всего 30 категорий профессии имеют право на досрочную пенсию. В это число входят водители пассажирских автобусов, мастера заготовки леса и сотрудники текстильной промышленности.

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Источник: gorobzor.ru

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