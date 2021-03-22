В России на борьбу с безработицей власти потратят 12 млрд рублей

| 22 мар 2021 | 21:53

Правительство России потратит 12 миллиардов рублей на то, чтобы помочь безработным гражданам трудоустроиться. Власти выделят работодателям субсидии на эту сумму, сообщается в постановлении, опубликованном на официальном портале правительства.







«Работодатель сможет получить господдержку при трудоустройстве граждан, которые были зарегистрированы в центрах занятости до 1 января 2021 года», — сказано на сайте кабмина. Субсидировать работодателей для помощи в трудоустройстве граждан предложила «Единая Россия».

Платежи будут поступать организациям по три раза за каждого трудоустроенного. Первый правительство выдаст через месяц работы, второй через три месяца и третий — спустя полгода. Сумма выплат составит три минимальных размера оплаты труда. Эта цифра также будет увеличиваться с учетом суммы страховых взносов организации, районного коэффициента и числа людей, принятых на работу. К концу 2021 года власти планируют трудоустроить около 350 тысяч россиян. Таким образом, занятость в стране вернется к показателям 2019 года.

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Фото: newsbash.ru

Кроме того, в правительстве обещают бесплатно дать безработным дополнительное профессиональное образование, сообщается на сайте «Единой России». «Эти меры поддержки начинают действовать уже с 22 марта. <…> На программу переобучения выделено более трех миллиардов рублей», — уточнили в «Единой России».