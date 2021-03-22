В Башкирии министр труда Ленара Иванова вновь раскритиковала безработных
Уфа | 22 мар 2021 | 12:17
Министр труда, семьи и соцзащиты населения Башкирии снова высказалась о повышенных пособиях по безработице. В республике вместо 1 миллиарда на них потратили в семь раз больше. Об этом сегодня, 22 марта, Ленара Иванова доложила главе региона. Также она заявила, что по сравнению с осенью прошлого года, число безработных уменьшилось на 19 тысяч человек. Но тем не менее, говорит чиновник, сейчас без работы находятся почти 109 тысяч человек.
— Люди эти деньги понесли в магазины, на самом деле, — заявила Иванова.
Глава региона Радий Хабиров обрадовался, что число безработных уменьшается. Напомним, в 2020 году зарегистрированная безработица в республике увеличилась в шесть раз.
Также чиновник отметил, что недавно разговаривал с главой Ишимбая, и тот рассказал ему, что в городе не могут найти 200 швей для работы на развивающемся производстве.
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