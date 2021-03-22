В Башкирии министр труда Ленара Иванова вновь раскритиковала безработных

Уфа | 22 мар 2021 | 12:17

Министр труда, семьи и соцзащиты населения Башкирии снова высказалась о повышенных пособиях по безработице. В республике вместо 1 миллиарда на них потратили в семь раз больше. Об этом сегодня, 22 марта, Ленара Иванова доложила главе региона. Также она заявила, что по сравнению с осенью прошлого года, число безработных уменьшилось на 19 тысяч человек. Но тем не менее, говорит чиновник, сейчас без работы находятся почти 109 тысяч человек.







— Люди эти деньги понесли в магазины, на самом деле, — заявила Иванова.



Глава региона Радий Хабиров обрадовался, что число безработных уменьшается. Напомним, в 2020 году зарегистрированная безработица в республике увеличилась в шесть раз.

— Понятно, регистрируемая безработица почему выросла. Потому что людям факт регистрации нужен был для получения определенных денег, который могли помочь людям пройти тяжелый период, — заявил он.

Также чиновник отметил, что недавно разговаривал с главой Ишимбая, и тот рассказал ему, что в городе не могут найти 200 швей для работы на развивающемся производстве.

— Я на это ему сказал: «Слушайте, на ваши 15–17 тысяч рублей люди уже не пойдут. Вот я в Кумертау был на швейном производстве, а там человек, если работает, то у него до 27 тысяч доходит. Вот это уже куда не шло, — говорит Хабиров.

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