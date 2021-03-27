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В России с 1 апреля увеличится размер социальной пенсии

В России с 1 апреля увеличится размер социальной пенсии

| 27 мар 2021 | 12:39

В правительстве России сообщили об индексации социальной пенсии на 3,4%. Соответствующее распоряжение за подписью Михаила Мишустина появилось на сайте кабинета министров.

Отмечается, что на ежегодный рост соцвыплат направлено 13 млрд рублей, индексация пенсии произойдет у 3,9 млн человек. После роста размер социальной пенсии составит 10 183 рубля.

Соцвыплаты предназначены для тех, кто не набрал стажа за получения страховой пенсии, также для людей  с инвалидностью.

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Источник: gorobzor.ru

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