В России с 1 апреля увеличится размер социальной пенсии
| 27 мар 2021 | 12:39
В правительстве России сообщили об индексации социальной пенсии на 3,4%. Соответствующее распоряжение за подписью Михаила Мишустина появилось на сайте кабинета министров.
Отмечается, что на ежегодный рост соцвыплат направлено 13 млрд рублей, индексация пенсии произойдет у 3,9 млн человек. После роста размер социальной пенсии составит 10 183 рубля.
Соцвыплаты предназначены для тех, кто не набрал стажа за получения страховой пенсии, также для людей с инвалидностью.
Источник:
gorobzor.ru
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