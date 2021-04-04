В России детские пособия будут начисляться опекунам

| 04 апр 2021 | 20:34

В России с 1 апреля пособия на детей от 3 до 7 лет впервые будут начисляться опекунам. В настоящее время размер выплаты зависит от среднедушевого дохода в семье. Об этом сообщили URA.RU со ссылкой на источник в Минтруда России.







Базовый размер выплаты будет равен половине регионального прожиточного минимума. Ранее приемного ребенка не включали в состав семьи при расчете среднедушевого дохода.



Сергей Леонов, сенатор РФ объяснил принцип начисления детских пособий опекунам.

«Пенсионерка опекает ребенка, у нее, допустим, пенсия 14 тысяч рублей, плюс ей платят за опекунство. Суммарно около 20 тысяч рублей. Разделяем на двух человек: получается доход в 10 тысяч рублей — меньше прожиточного минимума в регионе. Но раньше опекаемый ребенок не учитывался в составе семьи. Поэтому считалось, что среднедушевой доход составлял 20 тысяч и женщина не получала выплат», — рассказал Леонов.

Читайте также: Для части россиян упростили получение детских пособий

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: newsbash.ru

Кроме того, в Министерстве труда РФ сообщили, что если при базовой выплате детям среднедушевой доход в семье не достиг прожиточного минимума в республике, то пособие будет увеличено до 75 процентов. Если и в данном случае не достигнет, то выплата возрастает до 100 процентов от регионального прожиточного минимума.