В России детские пособия будут начисляться опекунам
| 04 апр 2021 | 20:34
В России с 1 апреля пособия на детей от 3 до 7 лет впервые будут начисляться опекунам. В настоящее время размер выплаты зависит от среднедушевого дохода в семье. Об этом сообщили URA.RU со ссылкой на источник в Минтруда России.
Базовый размер выплаты будет равен половине регионального прожиточного минимума. Ранее приемного ребенка не включали в состав семьи при расчете среднедушевого дохода.
Сергей Леонов, сенатор РФ объяснил принцип начисления детских пособий опекунам.
«Пенсионерка опекает ребенка, у нее, допустим, пенсия 14 тысяч рублей, плюс ей платят за опекунство. Суммарно около 20 тысяч рублей. Разделяем на двух человек: получается доход в 10 тысяч рублей — меньше прожиточного минимума в регионе. Но раньше опекаемый ребенок не учитывался в составе семьи. Поэтому считалось, что среднедушевой доход составлял 20 тысяч и женщина не получала выплат», — рассказал Леонов.
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