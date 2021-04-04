Для части россиян упростили получение детских пособий

| 04 апр 2021 | 12:39

Минтруд РФ упростил для студенток получение пособия при рождении ребенка. Приказ вступил в силу с 3 апреля. Для того, чтобы получить пособия учащимся высших учебных заведений больше не придется брать справку о рождении ребенка.







«Для назначения и выплаты пособия сейчас требуется справка о рождении ребенка (детей), которая выдается органами записи актов гражданского состояния. В новой редакции приказа это требование не распространяется на лиц, не подлежащих обязательному соцстрахованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», — сообщает «Парламентская газета» (официальное издание Федерального Собрания России).

Требование Министерства труда распространяется на тех, кто учится на очной форме в организациях профессионального образования, научных профорганизациях и вузах. Закон распространяется на студенток бесплатной и платной формы обучения.

Напомним, что ранее вступили в силу изменения в закон, который касается детских выплат. С 1 апреля изменились правила получения пособий на детей с 3 до 7 лет. Теперь они зависят от доходов, количества жилплощади и других факторов.Для получения пособия среднедушевой доход должен быть меньше прожиточного минимума. Кроме того, выплаты будут назначаться в размере 50, 75 и 100 процентов от регионального прожиточного минимума.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: newsbash.ru