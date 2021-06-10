В Министерстве торговли Башкирии назвали причину подорожания строительных материалов
10 июн 2021 | 16:37
В Министерстве торговли республики объяснили подорожание строительных материалов. Комментарий чиновников был опубликован на сайте «КП-Уфа» сегодня, 10 июня.
В региональных соцсетях жители Башкирии часто жаловались на повышение цен на стройматериалы. Особенно резко подорожали брус и металлический профнастил. В Минторговли РБ этот факт подтвердили. По официальным данным, строительные материалы в республике стали дороже на 10%. Представители ведомства объяснили это тем, что в настоящий момент ограничительные меры из-за коронавируса, введенные летом 2020 года, были сняты. Кроме того, рост цен объяснили происходящей девальвацией.
«Снижение курса рубля увеличивает экспортную альтернативу отечественных компаний, что также способствует увеличению стоимости строительных материалов», – сообщили представители министерства.