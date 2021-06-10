В Башкирии подорожала мясная продукция

10 июн 2021 | 17:17

В республике цены на некоторые продукты питания вновь выросли. Об этом говорят данные экспертов Башкортостанстата, опубликованные сегодня, 10 июня.



Еженедельный выборочный мониторинг показал, что колбаса полукопченая и варено-копченая подорожала на 14 рублей. Килограмм этого продукта стал стоить 440 рублей.







Также на 11 рублей увеличились цены на детские фруктово-ягодные консервы. Килограмм такого питания жители республики смогут приобрести за 415 рублей.



При этом в республике незначительно, но все же снизились цены на свежие огурцы и помидоры – на 6 рублей и 5 рублей соответственно. Также на 7 рублей подешевел черный байховый чай.



Ранее в Министерстве торговли Башкирии назвали причину подорожания строительных материалов.





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Фото: pixabay