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В Башкирии подорожала мясная продукция

В Башкирии подорожала мясная продукция

10 июн 2021 | 17:17

В республике цены на некоторые продукты питания вновь выросли. Об этом говорят данные экспертов Башкортостанстата, опубликованные сегодня, 10 июня.

Еженедельный выборочный мониторинг показал, что колбаса полукопченая и варено-копченая подорожала на 14 рублей. Килограмм этого продукта стал стоить 440 рублей.

Также на 11 рублей увеличились цены на детские фруктово-ягодные консервы. Килограмм такого питания жители республики смогут приобрести за 415 рублей.

При этом в республике незначительно, но все же снизились цены на свежие огурцы и помидоры – на 6 рублей и 5 рублей соответственно. Также на 7 рублей подешевел черный байховый чай.

Ранее в Министерстве торговли Башкирии назвали причину подорожания строительных материалов.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: pixabay

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