В Башкирии подорожала мясная продукция
10 июн 2021 | 17:17
В республике цены на некоторые продукты питания вновь выросли. Об этом говорят данные экспертов Башкортостанстата, опубликованные сегодня, 10 июня.
Еженедельный выборочный мониторинг показал, что колбаса полукопченая и варено-копченая подорожала на 14 рублей. Килограмм этого продукта стал стоить 440 рублей.
Также на 11 рублей увеличились цены на детские фруктово-ягодные консервы. Килограмм такого питания жители республики смогут приобрести за 415 рублей.
При этом в республике незначительно, но все же снизились цены на свежие огурцы и помидоры – на 6 рублей и 5 рублей соответственно. Также на 7 рублей подешевел черный байховый чай.
Ранее в Министерстве торговли Башкирии назвали причину подорожания строительных материалов.
Источник:
gorobzor.ru
Фото: pixabay
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