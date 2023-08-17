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Власти Башкирии объяснили дефицит яиц в республике

Власти Башкирии объяснили дефицит яиц в республике

22:23, 17 авг 2023

Минторговли и услуг Республики Башкортостан опровергло информацию о дефиците куриных яиц в регионе из-за эпидемии птичьего гриппа.

По данным официальных представителей ведомства, наличие куриных яиц в магазинах сократилось по причине изъятия продукции «Башкирской птицефабрики» с определенной датой производства. Из-за сложившейся ситуации торговые сети вынуждены были оперативно искать новых поставщиков.

Согласно заявлениям сотрудников Министерства торговли и услуг, дефицита яиц в Башкирии в настоящее время нет, и, что более важно, не прогнозируется в будущем. Представители ведомства подчеркивают, что вместе с торговыми организациями ведется работа по замещению продукции «Башкирской птицефабрики» альтернативными поставщиками в прежних объемах.

«Министерство торговли и услуг Башкирии заверяет, что в течение 7-10 дней поставки будут восстановлены», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, в официальном заявлении отмечается, что яйца доступны для покупки в федеральных и республиканских торговых сетях, отсутствие продукции зафиксировано только в некоторых магазинах.

Ранее издание Newsbash.ru сообщало о том, что 9 августа на территории птицефабрики, расположенной в населенном пункте Авдон Уфимского района РБ, был выявлен факт заражения кур птичьим гриппом.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: freepik
Теги: яйца дефицит птичий грипп
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