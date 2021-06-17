Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Экономика в Башкирии »

Жителей 8 населенных пунктов Янаульского района подключат ка скоростному интернету

Жителей 8 населенных пунктов Янаульского района подключат ка скоростному интернету

19:42, 17 июн 2021

Жителей восьми населенных пунктов Янаульского района подключат к высокоскоростному интернету по технологии GPON. Распределительные сети уже появились в селах Салихово и Андреевка. На днях планируется подключить Барабановку и Рабак.

Заместитель главы администрации Янаульского района Салават Гильмиев отметил, что «в перечень объектов для строительства распределительных сетей по технологии GPON вошли сёла, где при наличии узла доступа имелся крайне низкий уровень сигнала. Учитывалась и потребность населения в новом подключении». Оценка технической возможности подключения сельских населенных пунктов к сети Интернет была проведена совместно с оператором ПАО «Башинформсвязь», добавил замглавы. 

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gtrk.tv

Теги: Янаульский район
Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: