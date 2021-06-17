Жителей 8 населенных пунктов Янаульского района подключат ка скоростному интернету

19:42, 17 июн 2021

Жителей восьми населенных пунктов Янаульского района подключат к высокоскоростному интернету по технологии GPON. Распределительные сети уже появились в селах Салихово и Андреевка. На днях планируется подключить Барабановку и Рабак.







Заместитель главы администрации Янаульского района Салават Гильмиев отметил, что «в перечень объектов для строительства распределительных сетей по технологии GPON вошли сёла, где при наличии узла доступа имелся крайне низкий уровень сигнала. Учитывалась и потребность населения в новом подключении». Оценка технической возможности подключения сельских населенных пунктов к сети Интернет была проведена совместно с оператором ПАО «Башинформсвязь», добавил замглавы.





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