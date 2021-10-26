Госдумой принят законопроект о повышении МРОТ

18:34, 26 окт 2021

Госдума в первом чтении приняла законопроект об установлении нового минимального размера оплаты труда (МРОТ). С 2022 года показатель повысят до 13,6 тысячи рублей в месяц.







В текущем году минимальная зарплата составляет 12 тысяч 792 рубля в месяц. «Действительно, это очень маленькая сумма. Мы это с вами признаем», — заявил председатель парламента Вячеслав Володин на заседании Госдумы РФ, комментируя размер МРОТ в текущем году.

В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон о новой методике расчета МРОТ и прожиточного минимума с 1 января 2021 года. Теперь их рассчитывают исходя из медианного дохода, а не из потребительской корзины, сообщает MK.RU. Отменено ежеквартальное установление размера прожиточного минимума, передает телеканал 360.

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