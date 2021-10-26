Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Экономика в Башкирии »

Госдумой принят законопроект о повышении МРОТ

Госдумой принят законопроект о повышении МРОТ

18:34, 26 окт 2021

Госдума в первом чтении приняла законопроект об установлении нового минимального размера оплаты труда (МРОТ). С 2022 года показатель повысят до 13,6 тысячи рублей в месяц.

В текущем году минимальная зарплата составляет 12 тысяч 792 рубля в месяц. «Действительно, это очень маленькая сумма. Мы это с вами признаем», — заявил председатель парламента Вячеслав Володин на заседании Госдумы РФ, комментируя размер МРОТ в текущем году.

В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон о новой методике расчета МРОТ и прожиточного минимума с 1 января 2021 года. Теперь их рассчитывают исходя из медианного дохода, а не из потребительской корзины, сообщает MK.RU. Отменено ежеквартальное установление размера прожиточного минимума, передает телеканал 360.

Читайте также:

В ПФР по Башкирии напомнили семьям с детьми о получении единовременной выплаты
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ura.news
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: