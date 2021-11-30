Жителям Башкирии раздадут сертификаты на газификацию домов

20:55, 30 ноя 2021

Жителям Башкирии, подавшим заявку на газификацию жилых домов в ноябре 2021 года, выдадут более 215 сертификатов на общую сумму свыше 15 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства республики.







По словам и.о. министра строительства и архитектуры региона Егора Родина, данные сертификаты доставили в Республиканский центр социальной поддержки населения. В ближайшее время их раздадут получателям. Руководитель министерства отметил, что за 2020 год и истекший период текущего года сотрудники Управления по реализации жилищных программ РБ выдали более 6 тысяч сертификатов на сумму 485 млн рублей.





«Такая мера поддержки, оказанная со стороны Правительства республики, позволяет отдельным категориям граждан провести газ в свои домовладения и создать более комфортные условия проживания», — подчеркнул Егор Родин.





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