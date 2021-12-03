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В Башкирии построят школу за 717 млн рублей

В Башкирии построят школу за 717 млн рублей

10:05, 03 дек 2021

Глава Башкирии Радий Хабиров во время рабочей поездки в Салават пообещал местным жителям построить современную школу. По сообщению пресс-службы Правительства РБ, стоимость объекта составит 717 млн рублей. 

Новое учебное учреждение на 1 тыс. 175 мест хотят возвести в 2023 году, к юбилею города. Школа будет расположена на пересечении улицы Бекетова и бульвара Салавата Юлаева в микрорайоне «Восточный». В ней оборудуют два спортзала, медицинский и стоматологический кабинеты, столовую на 504 места. Расходы на строительство выделят в 2022 году из республиканского бюджета. 


«В наших крупных городах действительно не хватает школ. Как говорит глава администрации Салавата Игорь Геннадьевич Миронов, в последний раз здесь открывали школу в 1994 году. А между тем город растет, появился такой молодой, бурно развивающийся микрорайон. Поэтому будем строить. Это будет достойный подарок жителям Салавата к юбилею города», — сообщил Радий Хабиров. 

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Источник: gorobzor.ru
Фото: пресс-служба Правительства Башкирии
Теги: Салават Хабиров Радий Фаритович
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