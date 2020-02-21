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В Уфе хотят построить международный центр спортивной борьбы

Добавлено: 21.02.20
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Рубрика: Спорт
Теги: Уфа
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В Уфе хотят построить международный центр спортивной борьбы

В Уфе планируется возвести международный центр спортивной борьбы. Он сможет принять 3319 человек.

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По информации издания "Ъ-Уфа", проект внесен в адресную инвестпрограмму Башкирии, его стоимость оценили в 3,58 млрд рублей. Финансирование будет осуществляться в три этапа: 500 млн рублей - в 2020 году, 800 млн - в 2021-м и 2,28 млрд рублей - в 2022-м.

Располагаться новый спортивный комплекс будет в микрорайоне Глумилино, между улицами Гареева, Рехмукова, Нуреева и Комсомольской. В нем предполагается разместить спортивную школу для детей и подростков, спортзал, медико-восстановительный центр и гостиницу.

Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: yamal-region.tv
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